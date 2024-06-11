Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля «Времена и эпохи»

Московский исторический фестиваль «Времена и эпохи» откроется в столице в День России и продлится до 16 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, география фестиваля масштабна: будут представлены 54 площадки, 17 из которых —в центре, 25 — в округах в разных районах, еще 12 — в парках.

Так, на Бульварном кольце и других улицах в центре откроется музей под открытым небом с копиями экспонатов, в том числе гражданскими костюмами и военной формой разных эпох. Для желающих проведут ознакомительные экскурсии.

В парках запланированы реконструкции ключевых событий истории. В парке «Акведук» представят столкновение интересов Боспорского царства и Римской империи в античном Крыму, в ландшафтном парке «Митино» — вступление русской армии Александра I во главе союзных войск в Париж. На площадке в сквере на улице Хачатуряна горожане и гости столицы смогут узнать об экспедиции художника и мыслителя Николая Рериха в Индию, на Грекова — об эпохе правления Екатерины Великой, на площади Славы — о находках археологов в Египте.

Также для гостей фестиваля подготовили свыше 1100 часов мастер-классов и несколько спецпроектов. Так, в рамках проекта мэра «Мой район» состоится более 150 экскурсий по десяти историческим усадьбам. К фестивалю «Времена и эпохи» присоединятся четыре новые площадки: на Главной аллее ВДНХ проведут реконструкцию парадов физкультурников времен СССР, в «Москинопарке» представят сцены битвы под Москвой и атмосферу Дикого Запада, в парке «Покровское-Стрешнево» пройдет исторический пикник, в «Печатниках» — реконструкция событий Средневековой Руси. Кроме того, в парках Олимпийской Деревни, Перовском, усадьбе Воронцово и парке Дружбы запланирован исторический квест.

Участниками фестиваля станут более двух тысяч реконструкторов со всей России и восьми иностранных государств.

