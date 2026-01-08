Мэр Москвы рассказал, как в столице повышают качество школьного образования

Москва - один из мировых лидеров по качеству школьного образования. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Для сохранения и укрепления позиций в городе постоянно развивают ключевые направления. Так, столица повышает качество естественно-научного образования.

«В начальной школе ввели дополнительные занятия по математике... Для работы по новым стандартам больше 14 тысяч педагогов начальных классов прошли специальную подготовку. Продолжаем развивать “Московскую электронную школу” (“МЭШ”). Внедрен сервис “Цифровой учитель”, который с помощью искусственного интеллекта подбирает индивидуальные задания, предлагает упражнения для восполнения пробелов и выстраивает персональный образовательный маршрут. Сегодня в сервисе доступно четыре предмета: математика, английский язык, физика и информатика», — подчеркнул Собянин.

Платформа комплексно поддерживает всех участников образовательного процесса: выпускников, учащихся девятых классов и старшеклассников, родителей и учителей.

Также в Москве продолжается обновление образовательной инфраструктуры. В минувшем году открылись 52 новые школы и детских сада. По программе «Моя школа» было реконструировано 51 здание, в десятках учреждений работы продолжаются. В школах создают современные, комфортные и технологичные условия для учебы и творчества.

Преображаются и территории рядом со школами, там оборудуют беговые дорожки, игровые площадки, ямы для прыжков в длину, площадки для баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и нормативов ГТО, воркаут-зоны. Кроме того, у зданий появляются места отдыха.

Особое внимание столица уделяет патриотическому воспитанию. Свыше 20 тысяч детей состоят в военно-патриотических клубах на базе школ и колледжей. Ребята участвуют в экспедициях, изучают историю, готовятся к военно-спортивным соревнованиям. К 80-летию Великой Победы были впервые запущены летние спортивно-патриотические лагеря. Дети проходили инженерную и тактическую подготовку, изучали навыки первой помощи и ориентирования на местности. Лагеря за шесть смен посетили более 4,5 тысячи школьников.

Как отметил Собянин, все эти работы ведутся, чтобы юные москвичи могли учиться и развиваться в современной, комфортной среде.

