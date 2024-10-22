Мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы
В Москве благоустроили парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках», выставочное пространство возле информационного агентства ТАСС, территорию Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице и школы при Алексеевском монастыре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Так в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках», который находится недалеко от станции метро «Фрунзенская», за Московским дворцом молодежи, по просьбам местных жителей обновили спортивную и игровую инфраструктуру. Обустроили детскую площадку с оборудованием для тренировки мелкой моторики и большой песочницей. На трех спортивных полях, расположенных на территории объекта, также появились новые трибуны для болельщиков, раздевалки. Помимо прочего обновили зону для дрессировки и выгула собак.
Преобразилась и территория школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице. На участке появились две новые лестницы и пять подпорных стенок. Специалисты обновили асфальтное покрытие тротуаров, заменили опоры освещения и установили три дополнительных фонаря со светильниками в классическом стиле.
«Теперь на территории школы есть две спортивные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Одна из них — универсальная и может использоваться для игры в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол. На другой площадке разместили тренажеры для занятий воркаутом», — сообщил Собянин.
Благоустроили и территорию Всероссийского музея декоративного искусства. В частности, озеленили пространство, модернизировали системы ливневой канализации и отремонтировали водопроводные, канализационные колодцы и теплосети.
«Это место связано со многими важными историческими событиями. Когда-то здесь принимали императора Александра I, а в советское время устраивали общежитие для делегатов съезда Советов. Мы сохранили его атмосферу и планировку», — рассказал мэр столицы.
Пространство, расположенное перед зданием ТАСС, оснастили шестью стендами с 12 медиаэкранами. На них жители города смогут увидеть новостные сюжеты, архивные и другие визуальные материалы. Также на площади перед зданием заменили плитку и установили деревянные лавочки.
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