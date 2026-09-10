Мэр Москвы: Открыт новый съезд с МСД на Каширское шоссе

Он рассказал, что в рамках проекта был открыт новый съезд с МСД на Каширское шоссе. Это двухполосная эстакада длиной 800 метров, часть которой проходит над путями МЦД-2. Благодаря ей перепробег машин на данном участке сократится почти в два раза, а время съезда с МСД на Каширское шоссе - в шесть раз, а именно с шести до одной минуты.

Также новый съезд на 50 процентов разгрузит Каспийскую улицу на участке от МСД до Каширского шоссе, и на 8 процентов - Каширское шоссе от Каспийской улицы до Шипиловского проезда. Поездки жителей столичных районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево станут комфортнее и быстрее.

Конструктивно искусственное сооружение разделили на две части. Первую выполнили из металлических конструкций с ортотропной плитой, вторую — из монолитного предварительно напряжённого железобетона. На подходах к сооружению были установлены железобетонные подпорные стены, что необходимо для устойчивости дорожной насыпи.

Отмечается, что в рамках строительства эстакады было построено 1,7 километра дорог, а также 256-метровый боковой проезд вдоль Каширского шоссе, 58-метровый съезд с основного хода Каширского шоссе на боковой проезд, 245-метровый съезд с бокового проезда на основной ход Каширского шоссе в сторону МКАД, 384 метра подъездных дорог для обслуживания стационарных снегоплавильных пунктов и вышек сотовой связи.

Кроме того, в районе дома 57 на Каширском шоссе была выполнена реконструкция подземного пешеходного перехода. Его дополнили новой частью, проложенной под обновленным съездом на Каширское шоссе. В ходе благоустройства на территории разбили газоны, их общая площадь составила 0,7 гектара.

В правительстве Москвы добавили, что с 2011 года в городе появилось более 1,6 тысячи километров новых дорог, выполнено строительство или реконструкция 75 процентов транспортных магистралей. В столице появились 503 новых тоннеля, эстакад и мостов, за счёт чего количество искусственных транспортных сооружений выросло более чем на 70 процентов. Кроме того, в городе построили 376 внеуличных пешеходных переходов.

В планы на 2026 год входит строительство в Москве около 100 километров новых дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Всего же в 2026-2028 годах в столице планируют возвести 296 километров дорог, 46 искусственных сооружений и 53 пешеходных перехода.

