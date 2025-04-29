Мэр Москвы назначил Гамана руководителем крупнейшей инжиниринговой компании
Крупнейшую инжиниринговую компанию России АО «Мосинжпроект», отвечающую за реализацию ключевых столичных градостроительных проектов, возглавил Максим Гаман.
Сегодня перед предприятием, в частности, стоят задачи по развитию транспортной инфраструктуры. Новый глава «Мосинжпроектра», для которого новое назначение стало повышением по службе, — сильнейший профессионал в области реализации масштабных инвестпроекта, в том числе и в рамках программы комплексного развития территорий.
Ранее Гаман занимал должность главы Департамента городского имущества. Его преемницей станет Екатерина Соловьева, руководившая управлением Федеральной антимонопольной службы по городу Москве с апреля 2020 года. Много лет она работала в правительстве Москвы, в частности, в должности первого замруководителя столичного Департамента земельных ресурсов.
По мнению члена совета Московского отделения Опоры России Алексея Каневкого, назначение Гамана на должность гендиректора «Мосинжпроекта» свидетельствует о его высоком профессиональном уровне и выглядит логичным продолжением карьеры человека, который более двадцати лет трудится на госслужбе и занимался управлением земельными и имущественными комплексами города.
Кроме того, будут объединены Департамент гражданского строительства и Департамент развития новых территорий. Главой нового департамента станет Алексей Александров, много лет занимавшийся реализацией сложнейших строительных проектов в коммерческой отрасли. В свою очередь возглавлявший Департамент гражданского строительства Рафик Загрутдинов продолжит развитие в строительной отрасли — решением мэра Москвы его наградили почетным знаком «Заслуженный строитель».
Назначение же Александрова на должность главы Департамента гражданского строительства говорит о расширении функционала ведомства — правопреемника Департамента развития новых территорий.
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