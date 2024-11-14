Мэр Москвы: Началось голосование за лучший объект реставрации 2024 года
В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучший объект реставрации 2024 года в Москве, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Конкурс “Московская реставрация” проходит в 14-й раз. Он создан для развития традиций столичной школы реставрации, популяризации памятников истории и культуры», — уточнил он.
Москвичи смогут выбрать одного из победителей конкурса. В 2024 году в народной номинации представлены палаты Гребенщиковых, построенные в первой половине XVIII века и в XIX столетии на Таганской улице. Всего в голосовании представлено пять объектов, включая также Мемориальную квартиру А. C. Пушкина на Арбате и клуб завода «Каучук» на Плющихе.
Награждение лауреатов пройдет в конце ноября.
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