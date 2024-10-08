Мэр Москвы: На заводе «СВАРЗ» собрали 5000-й остановочный павильон для столицы
Специалисты завода СВАРЗ собрали 5000-й павильон для остановок в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Современные остановки приходят на смену устаревшим. Они сделаны из нержавеющей стали и алюминия повышенной прочности», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Как отметил Собянин, стенки павильонов созданы из прозрачного триплекса, в случае повреждений они не разбиваются на осколки. Кроме того, в павильонах предусмотрены системы освещения и видеонаблюдения, плакаты с расписанием маршрутов и QR-кодами для отслеживания транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru