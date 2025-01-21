Мэр Москвы: Больницы и поликлиники получили почти 25 тыс. единиц медоборудования
Свыше 24,8 тысячи единиц медицинского оборудования поставили в поликлиники и больницы Москвы в минувшем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В частности, медучреждения получили 191 рентген-аппарат, 22 компьютерных и 30 магнитно-резонансных томографов, 44 маммографа, 13 ангиографов, а также 403 аппарата УЗИ. Техника позволяет медикам проводить высокоточные диагностические исследования.
Как отметил Собянин, поставщики обслуживают оборудования на протяжении всего цикла работы. Это позволяет сократить время простоя и сэкономить средства на ремонт техники.
«За несколько лет в Москве полностью обновлено эндоскопическое и лапароскопическое оборудование», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Кроме того, Собянин указал, что с 2022 года было закуплено свыше 5 тысяч единиц техники для кардиологической службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru