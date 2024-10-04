Мэр Москвы: «Банк технологий» предлагает более 500 разработок для бизнеса

Свыше 50 разработок для бизнеса и промышленности добавили в сервис «Банк технологий» с начала года, всего в нем доступны более 500 разработок. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в своем Telegram-канале, сервис помогает предприятиям столицы внедрять в работу передовые отечественные технологии для цифровизации и автоматизации производства. Так, в числе решений зарядные станции для электромобилей, дроны для автоматизированной инвентаризации, модульные источники бесперебойного питания, кабели для центров обработки данных, планетарные сканеры для оцифровки документов, платформы для организации электронных архивов.

Для размещения разработок в «Банке технологий» необходимо оставить заявку. Перед включением в онлайн-реестр они проходят отбор, эксперты дают оценку решениям.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ТехнологииМоскваСергей Собянин

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