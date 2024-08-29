Масштабная программа ко Дню знаний пройдет в Музее Победы
Музей Победы подготовил приуроченную ко Дню знаний большую праздничную программу. Мероприятия состоятся 31 августа и 1 сентября.
Школьники и их родители смогут посетить концерты и историческую реконструкцию, поучаствовать в мастер-классах, играх и соревнованиях.
На более чем 70 интерактивных площадках будет воссоздан быт 1940-х годов. Зрители смогут увидеть их с 11:00. Выставки, игры, и мастер-классы организуют силовые ведомства, ДОСААФ и реконструкторы. Юные посетители Музея победы смогут принять участие в спортивных соревнованиях, выучить семафорную азбуку, азбуку морзе, попытаться сдать нормы ГТО, научиться оказывать первую помощь и складывать парашют, а также освоить кузнечное дело. Также гости смогут пройти квест, получив стилизованные «Красноармейские книжки». Самые активные участники получат призы и смогут попробовать солдатскую кашу.
На площадке «Фронтовая бригада» 31 августа выступят артисты центра современного искусства «Терция», студия Елены Масловой, солисты студии эстрадного вокала «Конфетти» и другие коллективы. В воскресенье, 1 сентября, гостей музея порадуют выступлениями ансамбли «Гармония кидс», «Городок», «Семицветик» и иные артисты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru