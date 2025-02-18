Багреева: Регионы провели почти 50 тысяч закупок на Портале поставщиков

Около 50 тысяч закупок по потребностям было совершено региональными заказчиками на Портале поставщиков в 2024 году, что дало им возможность сэкономить свыше 580 млн рублей. Об этом заявила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.



По ее словам, закупки по потребностям были совершены на общую сумму 8,4 млрд рублей. Чаще всего приобретались медицинские материалы и лекарственные средства, оптическое, электронное и компьютерное оборудование, продукты и строительные работы.



Заказчик размещает перечень услуг, работ и товаров в рамках закупки по потребностям, а также указывает срок подачи ценовых предложений со стороны поставщиков. После этого он сможет заключить контракт с выбранным поставщиком.



Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чаще всего в закупках по потребностям участвовали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Пермский край. На них в совокупности пришлось порядка 60% закупок по потребностям в 2024 году.



В свою очередь в Департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что при посещении Портала поставщиков местоположение пользователя определяется автоматически, отображаются закупки по региону. Вместе с тем, меняя настройки, можно ознакомиться с потребностями заказчиков из других субъектов.



Кроме того, в 2024 году стало возможным просмотреть динамику цен на продукцию по конкретному региону. Это позволяет создавать для выбранного региона привлекательные предложения.



Сегодня на Портале поставщиков зарегистрированы свыше 58 тысяч муниципальных и государственных заказчиков, а также более 360 тысяч предпринимателей. В каталоге имеются свыше трех миллионов позиций, а на платформе каждый день заключают порядка 1 500 контрактов.

