Марафон трудоустройства прошел для участников СВО в Москве
Марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов специальной военной операции (СВО) прошел в едином центре поддержки. В рамках события состоялись тренинги и карьерные консультации.
«Для кандидатов, которые обращаются в единый центр поддержки, разработано несколько новых карьерных сценариев, а все сервисы адаптированы под потребности соискателей — участников СВО и членов их семей», — рассказала руководитель офиса трудоустройства единого центра поддержки Софья Носкова.
Консультанты по карьере и обучению помогли соискателям обновить резюме и подобрать необходимые программы переподготовки.
Также для ветеранов провели тренинги развития гибких навыков. Отдельное занятие посвятили теме «Как составить продающее резюме». Участники марафона могли пройти собеседования с несколькими потенциальными работодателями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru