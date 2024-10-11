Марафон трудоустройства прошел для участников СВО в Москве

Марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов специальной военной операции (СВО) прошел в едином центре поддержки. В рамках события состоялись тренинги и карьерные консультации.

«Для кандидатов, которые обращаются в единый центр поддержки, разработано несколько новых карьерных сценариев, а все сервисы адаптированы под потребности соискателей — участников СВО и членов их семей», — рассказала руководитель офиса трудоустройства единого центра поддержки Софья Носкова.

Консультанты по карьере и обучению помогли соискателям обновить резюме и подобрать необходимые программы переподготовки.

Также для ветеранов провели тренинги развития гибких навыков. Отдельное занятие посвятили теме «Как составить продающее резюме». Участники марафона могли пройти собеседования с несколькими потенциальными работодателями.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы / mos.ru
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