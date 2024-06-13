Малые предприятия Москвы активно участвуют в нацпроекте «Производительность труда»
За 2,5 года реализации нацпроекта «Производительность труда» к нему присоединились 130 малых предприятий, что составляет 38% от общего числа участников, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Около 70% из них относятся к обрабатывающим производствам, почти 8% – к торговле, 7% представляют сферу туризма», –пояснила она.
При этом малые предприятия туристической отрасли начали активно присоединяться к нацпроекту с марта 2024 года, когда правительство страны снизило порог по годовой выручке для сферы до 180 миллионов рублей для вступления в проект.
Первый этап нацпроекта уже завершили 49 малых предприятий. Это позволило предприятиям получить совокупный экономический эффект 1,2 миллиарда рублей и увеличить выработку продукции на 6%.
Национальный проект «Производительность труда» является мерой государственной поддержки бизнеса, которая реализуется в Москве за счет средств городского бюджета. До конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 компаний.
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