Максим Решетников и Мария Багреева посетили производство участника нацпроекта

Глава Минэкономразвития Максим Решетников и вице-мэр Москвы Мария Багреева в рамках рабочего выезда оценили работу московской компании «Айкрафт», которая производит медицинскую оптику. Компания на 38% нарастила выпуск продукции по итогам реализации национального проекта «Производительность труда».

За шесть месяцев реализации нацпроекта на пилотном потоке, производстве очков для коррекции зрения, компания увеличила выпуск продукции на 18% и сократила время производства одной пары изделий на 44%. Ожидаемый экономический эффект для предприятия составит почти 200 млн рублей в период до конца 2025 года. Высвобождение ресурсов и городские меры поддержки позволили перейти к автоматизации производства. Благодаря внедрению роботизированных комплексов и конвейерной линии выпуск продукции вырос на 38% относительно работы предприятия до начала реализации нацпроекта.

«Нацпроект показал себя эффективным вложением бюджетных инвестиций. В прошлом году благодаря его поддержке более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта», – отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Мария Багреева заметила, что на примере компании «Айкрафт» наглядно видно, как благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» предприятия получают импульс для роста и внедрения новых технологий.

«Повышение эффективности процессов столичного бизнеса не только способствует его развитию, но и оказывает положительное влияние на экономику Москвы в целом», – подчеркнула заместитель мэра.

Гендиректор «Айкрафт» Сергей Валынкин рассказал, что участие компании в нацпроекте «Производительность труда» позволило повысить эффективность многих производственных процессов и увеличить выработку. Он также поблагодарил федеральные и региональные власти за поддержку и готовность к диалогу, добавив, что такой подход позитивно сказывается на инвестиционном климате и обеспечивает комфортные условия для роста бизнеса.

Национальный проект «Производительность труда» – мера господдержки предпринимателей, которая в Москве реализуется за счет средств городского бюджета. Участие в нём позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. До конца текущего года в проекте смогут принять участие 419 предприятий.

