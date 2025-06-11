Максим Гаман: В создании электродепо «Южное» в пиковый период единовременно участвовали до двух тысяч строителей

Для строительства электродепо «Южное» были мобилизованы значительные силы как рабочих, так и инженерно-технических специалистов – в пиковый период в создании объекта участвовали до двух тысяч строителей единовременно. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Новое электродепо «Южное» вместе с вагоноремонтным заводом образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту подвижного состава метро.

«В пиковый период строительства, включающий чистовую отделку внутри объектов и комплексные работы по монтажу и запуску инженерных систем, привлекались до двух тысяч специалистов. За этот период было размещено и подключено свыше 44 тысяч единиц основного и вспомогательного оборудования, чистовая отделка охватила 178 тысяч квадратных метров поверхностей. Благодаря совместным усилиям всех участников строительства были соблюдены директивные сроки», – рассказал Максим Гаман.

К работам привлекались специалисты дочерних и подрядных организаций холдинга, а для координации их действий создавался штаб и в ежедневном режиме проводились комиссионные обходы строительной площадки.

Электродепо «Южное» расположено в районе Братеево вдоль Бесединского шоссе, оно занимает площадь свыше 13 гектаров и включает 46 зданий и сооружений. Транспортное предприятие предназначено для отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии московского метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро.

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 80 станций метро, свыше 170 километров линий и 13 электродепо.





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