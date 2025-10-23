Максим Гаман: Станционный комплекс «ЗИЛ» построен с семью подобъектами

В состав станционного комплекса «ЗИЛ» Троицкой линии метро входят блок технических помещений, соединительная ветка и пересадка на строящуюся Бирюлевскую линию, оборотные тупики и другие объекты. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Станция “ЗИЛ” стала стартовой для строительства Троицкой линии метро со стороны исторического центра города. Она обеспечивает связь с Московским центральным кольцом (МЦК) и перспективной Бирюлевской линией, поэтому в ходе работ предусмотрен задел для будущих пересадок. Это в свою очередь потребовало создания большего количества подобъектов, чем обычно. Как правило, строится только станционный комплекс и блок технических помещений, но на станции “ЗИЛ” возвели еще соединительную ветку, пересадку на будущую Бирюлевскую линию и оборотные тупики перед и за станцией», – рассказал Максим Гаман.

Перспективная пересадка с Троицкой линии на Бирюлевскую конструктивно запроектирована аналогично той, что реализована со станции «Новаторская» Троицкого диаметра на Большую кольцевую линию, – переход на пересадку будет осуществляться из середины платформы по лестницам.

Станционный комплекс «ЗИЛ» Троицкой линии метро построен у пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого, рядом с парком «Тюфелева роща» и одноименной станцией МЦК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро.

Троицкая линия метро соединит станции Московского центрального кольца с Троицким городским округом. Ветка длиной свыше 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов столичной подземки и за пределами МКАД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года планируется ввести 26,9 километра линий и одно электродепо Московского метрополитена. Как он уточнил, общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 триллиона рублей.

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построены и реконструированы 84 станции метро, свыше 180 километров линий, а также сооружены и обновлены 14 электродепо.

