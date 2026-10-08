Ликсутов: В Москве наградили лучших промышленников Москвы

7 октября в Москве отметили День промышленности — наградили лучших работников и предприятий столицы. Почётное звание «Почётный работник промышленности города Москвы» получили сотрудники шести компаний из радиоэлектронной, фармацевтической, машиностроительной и пищевой отраслей: среди них инженер‑технолог АО «Микрон» Ирина Селиванова, токарь АО «НПО “ГЕЛИЙМАШ”» Владимир Кулабухов, оператор ОАО «ЭКСТРА М» Надежда Гуслева и другие. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы 7 октября столица ежегодно отмечает День московской промышленности. Сегодня в индустриальном секторе занято уже более 767 тысяч человек — это каждый десятый работающий житель столицы. Именно кадровый резерв — основа для роста, конкурентоспособности и процветания не только отдельной промышленной компании, но и городской экономики в целом», — приводит слова Ликсутова пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Премию «Лидеры промышленности Москвы — 2026» вручили 14 предприятиям, в том числе резидентам ОЭЗ «Технополис Москва».

«Среди них — ведущие производители лекарственных средств и медицинской техники, микроэлектроники и автомобилестроения, игроки отрасли модульного строительства, станкостроения и авиационной промышленности», — подчеркнул министр Правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Лучшим в номинации «Самое высокоэффективное предприятие в отрасли» признали Московский центр фотоники, «ЗИС», «Бивер Тех», ОДК, «С.П.ГЕЛПИК», BIOCAD и производителя сыров «КАРАТ». Звание самого эффективного резидента ОЭЗ досталось компании «Бифорком Тек», а в категории «Экспортноориентированное предприятие» победила биофармацевтическая компания «Биннофарм», лидирующая по объёму экспорта лекарств в страны СНГ.

Крупнейшим построенным объектом стал завод модульного домостроения «КИТ‑МонАрх», открытый Сергеем Собяниным 9 октября 2025 года. В номинации «Рост производительности труда» победил производитель беспилотников «ГАСКАР», за R&D‑прорыв отметили ПАО «НПО “АЛМАЗ”», а специальную премию «Технологический прорыв» вручили гигафабрике «РЭНЕРА» по производству тяговых аккумуляторов — её запустили 6 октября 2026 года. Титул «Молодой промышленник года» получил Денис Попов, директор производства компании «Нобилис», разрабатывающей ИТ‑решения и оборудование для телемедицины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В программе — более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, молодых специалистов, жителей города и туристов. Впервые в столице пройдёт Международный форум особых экономических зон с участием партнёров из БРИКС, ЕАЭС и ШОС.

