В районе Фили-Давыдково на западе Москвы возводят 31-этажный бизнес-центр класса А площадью почти 67 тыс. кв. м. Комплекс появится на улице Алексея Свиридова в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, расположение БЦ обеспечит будущим сотрудникам удобные маршруты на общественном и личном транспорте.

«Всего две минуты займет дорога до станции МЦД-1 “Кунцевская” и шесть минут — до одноименной станции метро, объединяющей три линии. При этом близость крупных городских магистралей обеспечит комфортное автомобильное сообщение с другими деловыми районами Москвы. Так, добраться до “Москва-Сити” можно будет примерно за 10 минут, а до Садового кольца — за 15 минут», – отметил Ликсутов.

Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что после открытия БЦ здесь планируют создать более 3,7 тыс. рабочих мест. В здании предусмотрят более 170 офисных помещений, а на первых этажах разместят кафе, ресторан и торговые площади. Для автомобилистов оборудуют четырехуровневую подземную парковку.

Исполнительный директор девелопера Sense Александр Мамаев рассказал, что офисные блоки можно будет подобрать под разные задачи – от небольших команд до крупных компаний.

«Продуманная линейка лотов от 75,5 до 12 тысяч квадратных метров с возможностью объединения позволяет закрыть любую потребность бизнеса: от офиса для небольшой команды до штаб-квартиры крупной компании», – добавил Мамаев.

Строительство началось в январе 2026 года. Мосгосстройнадзор провел на площадке три выездные проверки. Действующая с 2020 года программа МПТ предусматривает создание в Москве около 340 объектов общей площадью порядка 11 млн кв. м. По оценке властей, они обеспечат около 500 тысяч рабочих мест.

