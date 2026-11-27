В Зеленограде предприятие по выпуску автоклавного газобетона подтвердило соответствие своей продукции государственным стандартам. Независимые лабораторные испытания подтвердили, что газобетонные блоки компании «Первый ДСК» отвечают требованиям ГОСТ 31359 и ГОСТ 31360. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать промышленную инфраструктуру столицы, создавая условия для производства отечественных строительных материалов. Одним из примеров такой работы стал открытый в апреле 2026 года в Зеленограде производственный комплекс, объединивший на территории площадью свыше 80 тысяч квадратных метров сразу четыре высокотехнологичных предприятия», — добавил Ликсутов.

Помимо газобетона, здесь выпускают светопрозрачные конструкции и архитектурные стеклопакеты. Все линии автоматизированы, а на площадке появилось свыше 800 новых рабочих мест.

По словам министра Правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, зеленоградский завод газобетона — первое в ЦФО полностью автоматизированное предприятие отрасли с цифровой системой управления. Его площадь составляет 21,2 тысячи квадратных метров. Благодаря запуску предприятия более 100 квалифицированных специалистов получили возможность найти высокооплачиваемую работу, добавил Гарбузов.

На территории комплекса, помимо производственных корпусов, обустроены административно-бытовые помещения и необходимая инженерная инфраструктура. Как уточнила министр Правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, участок площадью около 4,5 гектара был предоставлен по льготной ставке в рамках меры поддержки, действующей с марта 2022 года. Договор аренды заключён на 49 лет — до января 2075 года.

Собственная аккредитованная лаборатория завода обеспечивает полный цикл контроля качества: от проверки сырья до испытаний готовой продукции. Директор предприятия Николай Панькин отметил, что многоуровневая система контроля заложена с первых этапов работы. Это позволяет поддерживать стабильность характеристик от партии к партии и участвовать в совершенствовании отраслевых стандартов.

Масштабные инвестиционные проекты в Москве реализуют с 2016 года: они помогают инвесторам развивать объекты на льготных условиях при условии создания новых рабочих мест.

