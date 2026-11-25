Компания «Комбинат инновационных технологий — МонАрх», являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», запустила серийное производство инновационных блоков для систем водоснабжения и канализации. Благодаря этим решениям сборка инженерных систем в новых домах ускоряется на 80-90%, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе созданы благоприятные условия, способствующие развитию современных производств и привлечению инвестиций. Так, в ОЭЗ для строительной отрасли и нужд жилищно-коммунального хозяйства выпускают композитные материалы, термометры для учета тепловой энергии, оборудование предварительной очистки сточных вод от механических загрязнений. Еще один резидент запустил производство комплексных блоков для внутренних систем водоснабжения и канализации», — отметил Максим Ликсутов.

В частности, «Комбинат инновационных технологий — МонАрх» изготавливает комплексные блоки: на заводе инженерные узлы объединяют в единый каркас, а затем доставляют на стройплощадку. Установка такого блока занимает всего 10-20 минут — строителям нужно лишь закрепить конструкцию и подсоединить её к магистральным трубопроводам.

Производственную линию ввели в эксплуатацию в конце 2025 года. За прошедшее время предприятие выпустило свыше 1,3 тысячи изделий. Текущие мощности позволяют производить до 20 узлов водоснабжения в сутки, а при необходимости объём можно нарастить до 40 единиц. Такое решение не только сокращает сроки ввода жилья в эксплуатацию, но и снижает риски ошибок, которые нередко возникают при ручной прокладке труб.

Помимо этого, в 2026 году компания существенно нарастила выпуск крупногабаритных железобетонных модулей. Суточное производство увеличилось в 2,5 раза: с 4 до 10 модулей в день.

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, технология крупномодульного строительства, которую развивает резидент ОЭЗ, позволяет собирать жилой дом почти на 90% в заводских условиях. На предприятии создают готовые модули, включающие окна, фасады, внутренние инженерные сети и базовую отделку — по сути, это почти полноценные квартиры площадью до 100 кв. м.

Развитием ОЭЗ «Технополис Москва» занимается Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Сейчас на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров работают свыше 250 высокотехнологичных предприятий. Они охватывают стратегические отрасли — микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ и робототехнику.

Москва активно развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Благодаря городским решениям компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

