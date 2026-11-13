Ликсутов рассказал, как ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает столичный транспорт

Благодаря резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» были поставлены силовые пленочные конденсаторы для тяговых приводов более чем 150 составов метрополитена столицы серии «Москва-2020». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица развивает собственное производство высокотехнологичных компонентов для транспорта. Сегодня один из резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” обеспечивает необходимой продукцией ключевые проекты столичного транспортного узла. С 2016 года предприятие оснастило конденсаторами приводы более 150 поездов метро — это свыше 600 вагонов, а также 70 пригородных экспрессов “Иволга”», — рассказал он.

Ликсутов подчеркнул, что собственные научно-исследовательские разработки компании помогли локализовать производство сложнейших технологий внутри Москвы. Компанией-производителем является «Нюкон Энерджи». Ее инновационная продукция обладает повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации на линиях метро Москвы и Московских центральных диаметров. При этом все компоненты полностью заменяют зарубежные аналоги в тяговых приводах и отвечают всем стандартам безопасности.

Отмечается, что мощности завода на 70% представлены отечественным оборудованием, а доля российского сырья составляет 90%.

Особую экономическую зону «Технополис Москва» развивает столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. Благодаря решениям столицы компании увеличивают выпуск продукции и открывают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

