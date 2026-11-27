Ликсутов: Промышленный парк на северо-востоке Москвы получит доступ к пяти магистралям
В Москве в районе Отрадное завершается реализация проекта промышленного парка «AFI Пром Алтуфьево». Его преимуществом станет транспортная доступность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать промышленную инфраструктуру столицы, уделяя особое внимание транспортной доступности производственных площадок. Одним из таких объектов станет промышленный парк в районе Отрадное, расположенный вблизи станций метро, МЦД и ключевых магистралей. Это обеспечит предприятиям удобные условия для организации грузовых перевозок, а их сотрудникам — возможность комфортно добираться до работы», — добавил Максим Ликсутов.
Удобное расположение комплекса обеспечивает прямые выезды на Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Оттуда за 15 минут можно будет добраться до Северо-Восточной хорды, МКАД и Третьего транспортного кольца. Объект возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
После ввода объекта в эксплуатацию там появится более 3,5 тысячи рабочих мест, отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Программа МПТ позволяет развивать в Москве современные промышленные площадки, обеспечивая предприятия необходимыми условиями для размещения и расширения производства», – рассказал он.
По словам генерального директора AFI Development Евгения Поташникова, для привлечения кадров сегодня недостаточно просто расширять производственные площади.
«Не менее важна и удобная локация для сотрудников. Чтобы привлечь высококвалифицированные кадры, сегодня недостаточно просто предоставить производственные площади: важны комфортные офисные пространства в составе промышленного объекта, развитая инфраструктура и легкая дорога до работы», — отметил он.
Инспекторы Мосгосстройнадзора с октября 2025 года провели четыре контрольно-надзорных мероприятия на площадке. Они проверили соответствие выполненного объема работ и использованных материалов утвержденным проектным и архитектурно-градостроительным решениям.
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