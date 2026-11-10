Ликсутов: Предприятия московской ОЭЗ на 33% нарастили выпуск инновационных лекарств

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», специализирующиеся на разработке и производстве инновационных лекарств, по итогам первого полугодия 2026 года выпустили продукцию на 26,2 млрд рублей, что на 33% выше показателей прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам заммэра, динамичный рост обусловлен масштабным развитием столичного фармацевтического кластера, который становится крупнейшим в стране.

«Сегодня в особой экономической зоне “Технополис Москва” выпускают инновационные препараты для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и других заболеваний», – рассказал Ликсутов.

Фармкластер, добавил вице-мэр, продолжает пополняться новыми высокотехнологичными игроками. В частности, компания «АстраЗенека» локализует на столичной площадке выпуск передовых CAR-T препаратов для терапии множественной миеломы с уровнем локализации до 90%. В компании отметили, что завод планируется оснастить роботизированными станциями очистки клеточного материала, инкубаторами последнего поколения и автоматическим криохранилищем для готовых биопрепаратов.

Кроме того, в ОЭЗ продолжается строительство еще двух крупных производственных комплексов – предприятия компании «Артселленс», выпускающей препараты на базе моноклональных антител, РНК- и клеточных технологий, а также нового корпуса завода «Велфарм-М» для полного цикла производства онкологических и гормональных медикаментов.

Благодаря городским решениям компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

