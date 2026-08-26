Ликсутов озвучил конкурс на бюджетные места в МИЭТ
Количество поданных заявлений в опорный вуз особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) выросло почти в 1,5 раза, конкурс составил 6,5 человек на место. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«НИУ МИЭТ — партнерский вуз особой экономической зоны “Технополис Москва”. Его студенты формируют кадровый потенциал радиоэлектронной промышленности и активно пополняют штат молодых сотрудников компаний ОЭЗ. В этом году на программы бакалавриата и специалитета было подано более 35 тысяч заявлений, что почти в 1,5 раза выше итогов 2025 года», — отметил он.
Также Ликсутов добавил, что системная политика города, направленная на популяризацию инженерных профессий, позволила привлечь абитуриентов в основном на пять технических направлений.
В этом году за право стать студентами НИУ МИЭТ конкурировали 6,3 тысячи абитуриентов. Конкурс на очную форму обучения составлял 6,5 человека на место. Самый высокий конкурс был на направлениях «Конструирование и технология электронных средств», «Инноватика», «Материаловедение и технологии материалов», «Программная инженерия» и «Прикладная информатика». Было выделено 966 бюджетных мест на 19 направлениях подготовки бакалавриата, а также 434 места для магистратуры.
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