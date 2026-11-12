Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» предложит инвесторам три участка в Печатниках

Инвесторам предложат три участка, расположенные на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Здесь возведут досуговый центр и два общественно-деловых комплекса для научно-исследовательской деятельности. Лоты будут презентованы 17 ноября, а впоследствии — реализованы посредством продажи 100% долей в уставном капитале дочерних организаций. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица последовательно развивает особую экономическую зону “Технополис Москва”: за 20 лет она выросла до 10 площадок, которые занимают более 430 гектаров. В ближайшие годы здесь появятся новые объекты, и принять участие в их создании может частный бизнес. Мы предлагаем три участка в Печатниках, два из которых входят в проект комплексного развития промышленной зоны “Южный порт”. Рядом с высокотехнологичными производствами инвесторы построят научно-деловые комплексы и досуговый центр», — добавил Ликсутов.



Общественно-деловые комплексы возведут к 2030 году на участках площадью 65,7 тысячи и 60 тысяч квадратных метров. Досуговый комплекс появится к 2029 года на площади свыше 20 тысяч квадратных метров.



Поблизости расположены Московский скоростной диаметр и станции метро.



Познакомиться с участками можно будет на роуд-шоу 17 ноября. Участники также смогут попасть на экскурсию и увидеть площадку застройки. Инвестиционные предложения будут опубликованы на сайте «Торги Москвы», зарегистрироваться можно на портале ОЭЗ «Технополис Москва».



Развитием ОЭЗ «Технополис Москва» занимается Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. За 20 лет ОЭЗ «Технополис Москва» трансформировалась в центр притяжения для компаний, которые определяют технологический суверенитет России, и ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня проект состоит из 10 площадок суммарной площадью 430 га, здесь локализованы больше 250 высокотехнологичных компаний, занимающихся робототехникой, ИТ, биомедициной, приборостроением и микроэлектроникой.



Запуск инновационных производств и рост выпуска продукции помогают реализовывать нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

