Ликсутов: Москва представит инвестиционные возможности на МИПФ 2026

С 20 по 25 октября в ОЭЗ «Технополис Москва» пройдёт второй Московский инвестиционно‑промышленный форум (МИПФ 2026), страной‑партнёром которого выступит Китай, сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики. Форум объединит инвесторов, производителей, российских и зарубежных гостей и станет площадкой для диалога о развитии экономики столицы, инвестиционных возможностях и мерах поддержки предприятий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе последовательно создаются условия для наращивания вложений в промышленность. Предприятиям доступно более 20 мер поддержки, которые позволяют как запускать новые производства, так и модернизировать действующие. Московский инвестиционно-промышленный форум стал одной из ключевых площадок для обсуждения развития экономического потенциала столицы и демонстрации инвестиционных возможностей. Деловая программа объединяет более 30 мероприятий», — отметил Ликсутов.

На выставке резиденты ОЭЗ России и «Технополиса Москва» представят свои разработки, а гости смогут познакомиться с тематическими зонами — в частности, со стендами робототехники и аддитивных технологий, где продемонстрируют возможности 3D‑печати и цифрового производства.

Параллельно в столице впервые пройдёт IV Международный форум особых экономических зон (IFSEZ‑2026) с участием партнёров из стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Его повестка включает масштабирование ОЭЗ, промышленные возможности Москвы, вопросы кадров, экспорта, кооперации высокотехнологичных компаний.

С 23 по 25 октября на площадке форума состоится хакатон для молодых специалистов 18-35 лет из ИТ‑сферы, промышленного дизайна, производства и смежных направлений. Участникам предложат решить пять реальных производственных задач от московских предприятий. Лучшие разработки интегрируют в индустриальную экосистему города, а общий призовой фонд составит 2,5 миллиона рублей.

24 октября пройдёт День карьеры: столичные высокотехнологичные компании представят вакансии и возможности стажировок, рекрутеры проведут мастер‑классы и помогут участникам сориентироваться в направлениях профессионального развития, а московские вузы расскажут об образовательных программах и карьерных перспективах в промышленности.

