Предприятия российской столицы закупили более 11 тысяч единиц современного оборудования с 2022 года при помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Такое содействие организовано в рамках городских программ инвестиционного кредитования и льготного лизинга. Первая дает возможность предприятиям привлекать финансирование, в том числе на закупку оборудования. Вторая программа содействует обновлению мощностей производств.

«Москва последовательно формирует условия для технологического развития промышленности. Благодаря содействию Фонда компании могут быстрее модернизировать производства, внедрять роботизированные комплексы и автоматизированные системы, увеличивать объемы выпуска и осваивать новые направления. С 2022 года столичные промышленники приобрели уже более 11 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования. Это конкретный результат городской политики по укреплению технологического потенциала Москвы», — отметил заммэра.

Одним из примеров эффективного использования мер поддержки стал завод «ЗИС». Он первым в России стал производить электрическую коммунальную технику полного цикла с максимальной степенью локализации. Производственные мощности расположены в особой экономической зоне «Технополис Москва». При содействии МФППиП предприятие обеспечено современным оборудованием.

Модернизация охватывает и высокотехнологичные производства электронной промышленности. Так, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», завод «Протон» запустил новую линию для нанесения никелевых и золотых покрытий на печатные платы. Это также стало возможным при содействии МФППиП.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства действует под эгидой Департамента инвестиционной и промышленной политики. МФППиП специализируется на поддержке крупных капиталоемких промышленных проектов с высокой добавленной стоимостью.

Усилия Москвы по развитию инвестиционной активности и промышленного потенциала вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

