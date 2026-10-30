Ликсутов: Московский инвестиционно-промышленный форум объединил 70 регионов России и 30 стран

Представители более 30 стран и свыше 70 российских регионов приняли участие в II Московском инвестиционно-промышленном форуме (МИПФ). В рамках деловой программы мероприятия, которое прошло на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», состоялось около 60 событий, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, основными темами форума стали привлечение инвестиций, международное сотрудничество, развитие промышленной кооперации, запуск высокотехнологичных производств и подготовка кадров.

«Москва последовательно создает условия для развития высокотехнологичной промышленности: поддерживает инвесторов, расширяет производственную инфраструктуру и помогает предприятиям находить новых партнеров, в том числе на внешних рынках. Второй Московский инвестиционно-промышленный форум объединил более 5,5 тысячи участников из России и зарубежных стран. Его практическим результатом стали договоренности о сотрудничестве и запуске современных производств, развитии транспортных технологий, микроэлектроники и фармацевтики. Такие проекты способствуют укреплению технологического суверенитета страны и созданию новых рабочих мест», — отметил Ликсутов.

Первый Московский инвестиционно-промышленный форум состоялся в 2025 году и сразу стал площадкой для диалога представителей власти, инвесторов и промышленников. Как рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, форум приносит практическую пользу и расширяет географию партнёрства.

«На форуме был подписан ряд стратегических соглашений о развитии высокотехнологичных отраслей и укреплении межрегиональной и международной кооперации. В ОЭЗ «Технополис Москва» появится производство полного цикла CAR-T-препаратов для лечения рака крови с уровнем локализации около 90%», — рассказал Гарбузов.

Также, по его словам, с российскими регионами договорились о поддержке проектов в сфере транспорта и электромобильности, со свободной экономической зоной «Брест» - о развитии микроэлектроники и приборостроения, а с индийской компанией - о также разработке и выпуске медицинской техники, интерактивных дисплеев и мониторов. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства посодействует в модернизации фармацевтического предприятия «НоваМедика Иннотех» и в старте производства высокотехнологичных комплектующих для нефтегазовой отрасли компании «АГВ Алабушево».

Московский инвестиционно-промышленный форум проходил с 20 по 25 октября. Его организаторами выступают Правительство Москвы, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и АНО «Моспром» при поддержке Минпромторга России. Страной-партнером выступила Китайская Народная Республика. В рамках выставочной программы МИПФ были представлены решения столичных предприятий, российских ОЭЗ и технологических компаний Китая.

