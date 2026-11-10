Ликсутов: Электрооборудование резидента «Технополиса Москва» поставили в аэропорты

Компания «Европейская Электротехника» (входит в группу «ОМЗ Перспективные Технологии»), являясь резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», за два года поставила 115 единиц электрооборудования для аэропортов — как новых, так и проходящих реконструкцию. В поставку вошли низковольтные комплектные устройства: распределительные щиты, автоматические переключатели питания и системы управления освещением. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание внедрению инноваций в транспортной отрасли. В ОЭЗ «Технополис Москва» уже производят высокотехнологичные аккумуляторы для электротранспорта, силовые модули для зарядных станций, интегральные схемы и современное досмотровое оборудование. Еще один резидент столичной особой экономической зоны поставил 115 низковольтных комплектных устройств для аэропортов», — отметил Ликсутов.

По словам исполнительного директора «Европейской Электротехники» Сергея Андрейкина, статус резидента ОЭЗ открывает для компании серьёзные возможности для масштабирования: это и инвестиции в производство, и поиск партнёров, и взаимодействие с разработчиками, интеграторами систем автоматики и поставщиками компонентов.

Функционал поставленного оборудования достаточно широк. Распределительные и силовые щиты обеспечивают распределение электроэнергии между критически важными системами — в том числе жизнеобеспечения, вентиляции и кондиционирования. Щиты управления освещением дают возможность гибко настраивать световые сценарии как внутри терминалов, так и на внешних территориях аэропортов.

Качество и безопасность продукции подтверждены на всех этапах: на предприятии действует собственная электролаборатория, укомплектованная современным испытательным оборудованием.

География применения столичного электрооборудования уже охватывает Амурскую, Мурманскую и Оренбургскую области, а также Абхазию.

Развитием особой экономической зоны «Технополис Москва» занимается столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.

Развитие промышленной инфраструктуры в Москве создаёт благоприятные условия для роста высокотехнологичного бизнеса: компании увеличивают объёмы выпуска и запускают новые инновационные производства. Всё это становится значимым вкладом в достижение целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

