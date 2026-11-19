Поставки агропродукции обеспечивают более трети промышленного экспорта Москвы. Основные покупатели — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он добавил, что город поддерживает экспортно ориентированные предприятия столицы.

«Сегодня на поставки продукции агропромышленного комплекса приходится 38% всего производственного экспорта Москвы. По итогам трех кварталов 2026 года показатели увеличились на 14% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Основной объем товаров идет в страны ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузию. На эти государства приходится более 80% всего столичного экспорта агропродукции», — поделился Ликсутов.

С января по сентябрь 2026 года поставки продовольствия в Грузию выросли почти вдвое, в Узбекистан — на 65,2%, а в Азербайджан — 28% год к году.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, столичная агропродукция также востребована в странах дальнего зарубежья, в частности, Китае и Монголии. Отмечается рост спроса на Балканах: агроэкспорт в Сербию за девять месяцев вырос более чем в 2,5 раза год к году. Зарубежные импортеры чаще всего закупают напитки, шоколадную и колбасную продукцию, мясные полуфабрикаты, сахаристые и мучные кондитерские изделия, товары для здорового питания московского производства.

Активно поставляет продукцию за рубеж комбинат мучнисто-кондитерских изделий «Добрынинский». Экспортер нарастил поставки тортов в ОАЭ на 30%. Компания «ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ» продает в страны ближнего зарубежья мясные полуфабрикаты и консервы при поддержке города. На внешний экспорт приходится 20% всех поставок предприятия.

Правительство Москвы в 2019 года создало АНО «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”» с целью оказания столичным предприятиям услуг в области поддержки, развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Также московским компаниям оказывается помощь в налаживании экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках этого проекта также работает цифровая платформа «Мой экспорт», где можно бесплатно получить консультации, аналитику, онлайн-обучение и другую помощь.

