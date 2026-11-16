Ликсутов: Более трех млн квадратных метров промышленных площадей построят в Москве
Около 590 млрд рублей инвестиций было привлечено на развитие московской промышленности благодаря инструментам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) с 2022 года. Это позволит построить более трех млн квадратных метров индустриальной инфраструктуры, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица последовательно укрепляет промышленный потенциал и создает условия для развития высокотехнологичных производств. Инструменты МФППиП позволяют не только привлекать значительные инвестиции в отрасль, но и создавать в Москве современные заводы, расширять разнообразие выпускаемой продукции и формировать инфраструктурную основу для долгосрочного роста. В рамках поддержанных Фондом проектов всего в городе будет создано более трех миллионов квадратных метров промышленных площадей», — добавил он.
Так, в текущем году благодаря МФППиП открылась новая площадка производителя высокотехнологичных медицинских рентгенодиагностических аппаратов «С.П.Гелпик». Проект удалось реализовать в рекордные два года, площадь завода составляет 14 тысяч квадратных метров, здесь функционируют свыше 30 единиц современного оборудования.
Также в Москве в 2026 году открыли первое собственное производство ресторанов «Кофемания».
МФППиП — подведомственная организация столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики. Он поддерживает крупные капиталоемкие промышленные проекты, способствующие формированию новых производственных компетенций, укреплению технологического потенциала Москвы и развитию городской экономики. Один из самых востребованных инструментов поддержки — программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам в размере 50% от ключевой ставки ЦБ.
Рост эффективности производств и производительности труда способствует реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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