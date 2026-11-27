Инновационные композитные материалы резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставляют более чем в 60 регионов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" снабжает композитными материалами столицу и более 60 регионов страны. Его изделия востребованы в инфраструктурных проектах, в том числе при строительстве жилых комплексов. Ежегодно компания выпускает до восьми тысяч мобильных плит, а объем произведенной продукции превысил 14,6 миллиарда рублей», — отметил Ликсутов.

По его данным, компания «Нанотехнологический центр композитов» доставила в Санкт-Петербург мобильные покрытия. Изделия производителя заменяют бетонные дорожные плиты и используются для организации подъездов тяжелой техники до 80 тонн. Петербургские застройщики применяли продукцию при строительстве жилья: по дорожным плитам из переработанных автошин спецтехника подъезжала к стройплощадке.

Отмечается, что с учетом плотной застройки и особенностей грунта в Санкт-Петербурге, для города данная продукция особенно востребована. Благодаря композитным покрытиям спецтехника эффективно работает даже в кварталах с готовым благоустройством, так как новые парки, газоны, тротуары и архитектурные формы защищены от повреждений.

Такие покрытия отличаются мобильностью и пригодны для многоразового использования. После завершения строительства они демонтируются и затем используются снова. Ранее такие плиты уже применялись для работ на столичных объектах.

За развитие столичной ОЭЗ отвечает Департамент инвестиционной и промышленной политики. Москва формирует основу для технологического суверенитета России. Городские решения и меры поддержки помогают резидентам «Технополис Москва» увеличивать выпуск высокотехнологичной продукции и выходить на мировой рынок. Эти меры соответствуют реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

