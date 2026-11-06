Ликсутов: 30 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря поддержке промышленности

Около 590 млрд рублей инвестиционных средств было привлечено на развитие промышленных проектов при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) с 2022 года. По данным заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за счет мер городской поддержки в столице будет создано более 30 тыс. рабочих на высокотехнологичных производствах.

«Мы последовательно создаем условия, при которых бизнес может реализовывать инвестиционные проекты, расширять производства и привлекать квалифицированных специалистов. Наша задача — поддержать рост вложений, обеспечить долгосрочный эффект для города и занятости населения. Так, при содействии МФППиП на столичных промышленных площадках появится более 30 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест», — сообщил Ликсутов.

Благодаря поддержке МФППиП предприятие по разработке и выпуску биотехнологических препаратов «Артселленс» уже создала более 400 новых рабочих мест, а фармацевтическая компания «Велфарм» привлекла более тысячи работников. Кроме того, более 2,3 тыс. рабочих мест в Москве обеспечил завод по производство крупногабаритных железобетонных модулей «Комбинат инновационных технологий — МонАрх».

Фонд поддерживает крупные капиталоемких промышленные проекты с высокой добавленной стоимостью. Они помогают развивать столичную экономику, укреплять технологический потенциал города и создавать новые производственные компетенции.

