Льготные кредиты позволили промышленникам модернизировать производство

В Москве намерены запустить программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что ставка кредита составит 3% при максимальном размере до 500 миллионов рублей.

Аналогичная мера поддержки действует в столице для поддержки промышленности и предпринимательства. По словам председателя совета директоров АО «Ламбумиз» Сергея Ботвина, льготный кредит от Московского Фонда уже позволил предприятию существенно модернизировать производство.

«В прошлом году приобрели две производственные машины, одна из которых предназначена для импортозамещения экологичной упаковки. Для этого МФППиП субсидировал процентную ставку по кредиту. Объем инвестиций на реализацию проекта по модернизации основного производства составил более 150 миллионов рублей. Размер субсидирования на весь период реализации проекта составляет около 23 миллионов рублей», – пояснил он.

Уточняется, что новый льготный кредит будет доступен компаниям без налоговой задолженности, зарегистрированным в Москве и работающим более года. В штате предприятия должно состоять не менее пяти сотрудников.

