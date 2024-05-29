Лето в Москве: В первые выходные июня в столице проведут зарядку и концерты
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» для взрослых и детей на столичных набережных организуют разнообразные мероприятия: концерты, мастер-классы и многое другое.
На Краснопресненской, Нагатинской, Лужнецкой и других набережных гостей фестиваля ждут зарядки в стиле зумбы. В программу первых летних выходных также вошли литературные чтения с участием актеров московских театров. Также гостей научат летней флористике, плетению из бисера и ораторскому искусству.
Еще один вариант семейного досуга — юмористические литературные чтения.
Также в начале лета «Московские сезоны» организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта «Лето в Москве», который объединил все традиционные городские фестивали, а также развлечения, полюбившиеся москвичам.
С 5 июня во время фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» на Тверской площади начнет работу бьюти-штаб для выпускниц. Порядка 1,5 тысячи девушек смогут получить рекомендации ведущих визажистов и стилистов столицы. При этом некоторые смогут поучаствовать в гранд-дефиле на Патриарших прудах наравне с профессиональными моделями.
В свою очередь 12 июня стартует фестиваль «Времена и эпохи», который является важным туристическим событием сезона. В центре Москвы расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках будут проходить реконструкции известных сражений. Гости смогут погрузиться в ключевые исторические периоды России и узнать об античных корнях культуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru