Лето в Москве: В первые выходные июня в столице проведут зарядку и концерты

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» для взрослых и детей на столичных набережных организуют разнообразные мероприятия: концерты, мастер-классы и многое другое.

На Краснопресненской, Нагатинской, Лужнецкой и других набережных гостей фестиваля ждут зарядки в стиле зумбы. В программу первых летних выходных также вошли литературные чтения с участием актеров московских театров. Также гостей научат летней флористике, плетению из бисера и ораторскому искусству.

Еще один вариант семейного досуга — юмористические литературные чтения.

Также в начале лета «Московские сезоны» организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта «Лето в Москве», который объединил все традиционные городские фестивали, а также развлечения, полюбившиеся москвичам.

С 5 июня во время фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» на Тверской площади начнет работу бьюти-штаб для выпускниц. Порядка 1,5 тысячи девушек смогут получить рекомендации ведущих визажистов и стилистов столицы. При этом некоторые смогут поучаствовать в гранд-дефиле на Патриарших прудах наравне с профессиональными моделями.

В свою очередь 12 июня стартует фестиваль «Времена и эпохи», который является важным туристическим событием сезона. В центре Москвы расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках будут проходить реконструкции известных сражений. Гости смогут погрузиться в ключевые исторические периоды России и узнать об античных корнях культуры.

