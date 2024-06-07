«Лето в Москве»: шахматный клуб на Гоголевском бульваре набирает популярность

Шахматный клуб открылся на Гоголевском бульваре в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», москвичи и гости города могут сыграть партию на свежем воздухе.

В клубе разместили 20 шахматных столов, оснащенных всем необходимым. Администраторы площадки ежедневно расставляют шахматы для всех желающих, гости могут уточнить организационные вопросы с помощью информационной таблички с QR-кодом.

Кроме того, в рамках шахматного клуба проходит ретроспективная фотовыставка об истории игры в шахматы на свежем воздухе.

Федерация шахмат России запланировала ряд мероприятий на Гоголевском бульваре. Так, в Международный день шахмат 20 июля пройдут турниры и сеанс одновременной игры. Также состязания проведут 8 и 23 июня и 6 июля, 3 и 18 августа, 14 и 29 сентября.

Гоголевский бульвар выбрали для игры неслучайно: в 1956 году здесь в доме 14 был открыт Центральный шахматный клуб СССР. Сегодня на этом месте находится Центральный дом шахматиста им. М.М. Ботвинника с Федерацией шахмат, Русской шахматной школой и музеем. Шахматный клуб организовали благодаря взаимодействию отечественной федерации этого вида спорта, Российского военно-исторического общества, Российского фонда культуры при поддержке правительства Москвы.

