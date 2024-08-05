Лекции по экономике пройдут на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»
В столице в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдут лекции по экономике. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, москвичи смогут узнать об искусственном интеллекте в экономике, налогах и многом другом.
«Посетители примут участие в диалоге со спикерами. Каждая лекция – это полезные практические знания, которые гости смогут успешно применять в своей жизни», – добавила Багреева.
Первая лекция «Экономика пространства: порядок в доме – порядок в жизни» состоится 8 августа в «Лужниках». Ее посетители смогут научиться использовать принципы организации пространства 5С для утилизации лишних вещей в своем пространстве и сделать квартиру максимально просторной. Еще три лекции пройдут в Малом амфитеатре в парке «Зарядье».
При этом 15 августа на лекции «Налоги: просто о сложном» специалисты расскажут о налоговых вычетах при покупке недвижимости и тонкостях их оформления, а также постараются развеять мифы о налогах и их уплате.
21 и 29 августа также состоятся лекции. На первой «Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека?» москвичам расскажут о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и экономику города сегодня, и что будет в будущем. А на второй «Новая профессия: блогер» — успешные предприниматели объяснят, какие возможности открывает блогерство для бизнеса.
Цикл лекций завершится 5 сентября в павильоне «Экономика Москвы» в «Лужниках». Там посетители смогут узнать о предпринимательстве и госзаказах.
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