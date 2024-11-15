Консервы, овощи и фрукты: что еще отправляют участники ярмарок Москвы бойцам СВО
Новые участники ярмарок выходного дня в Москве, которые представили свою продукцию по итогам заявочной кампании октября, поддерживают бойцов специальной военной операции.
Так, в ярмарке участвует семья Марии из Смоленской области. Много лет женщина и ее близкие выращивают на своем участке овощи и фрукты, консервируя часть урожая. Через знакомых волонтеров Мария регулярно отправляет на фронт эту продукцию, не требующую специальных условий хранения.
В свою очередь, фермер из Брянской области передает свою продукцию бойцам СВО, а на праздники угощает их горячими блюдами из овощей, зерновых, мяса собственного производства на полевой кухне.
Часто все участники ярмарки помогают военным и жителям приграничных территорий, собирая для них посылки с овощами и фруктами, копченостями, сладостями.
В Москве действуют 56 ярмарок выходного дня, где можно приобрести овощи, фрукты, ягоды, фермерские продукты из более чем 40 регионов. Торговые площадки находятся у жилых домов, станций метро, остановок общественного транспорта и работают с пятницы по воскресенье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru