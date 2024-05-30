Комплексы «Натали» и «Виктория» начали проходку тоннелей метро в СЗАО

Между будущими станциями Рублево-Архангельской линии метрополитена «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» выполняется проходка тоннелей при помощи механизированных комплексов «Натали» и «Виктория». Их длина составит свыше одного километра, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, комплексы «Натали», приступивший к проходке левого перегонного тоннеля, и «Виктория», строящий правый тоннель, продвигаются в грунтах из обводненных песков и суглинков. Глубина, на которой будут выполняться работы, составляет порядка 20 метров.

Тоннели будут находиться под застройкой района Хорошево-Мневники, в районе улиц Маршала Тухачевского и Народного Ополчения. «Виктория» и «Натали» не в первый раз используются метростроевцами — их уже применяли при строительстве Рублево-Архангельской и Большой кольцевой линий (БКЛ).

Сама станция «Народное Ополчение» готова на треть – уже разработано свыше 140 тысяч «кубов» грунта, завершен монтаж ограждающих конструкций, платформа выполнена в монолите, также рабочие выполняют обратную засыпку котлована.

Также ведутся работы на соседних станциях «Бульвар Генерала Карбышева» и «Звенигородская». Рублево-Архангельская линия соединит БКЛ и деловой центр «Москва-Сити» с активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском.

