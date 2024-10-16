Комплекс административных зданий отремонтируют в Красносельском районе Москвы

Согласован проект капитального ремонта комплекса зданий на Большой Спасской улице, дом 9, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Объект включает в себя непосредственно административное здание, пост охраны, гараж и ограду», – сказал он.

Основное здание, расположенное на Большой Спасской улице, дом 9, строение 1, было построено в 1917 году и реконструировано в 1986-м. Тогда в нем полностью заменили перекрытия, достроили технический этаж и лестнично-лифтовый блок, рядом возвели здания поста охраны и гаража.

В рамках капремонта во всех трех строениях будут заменены оконные и дверные блоки, перегородки, обновлена отделка помещений. Кроме того, специалисты проведут ремонт цоколей, фасадов и крыш. Также специалисты поменяют оконные отливы и водостоки. В гараже заменят распашные ворота, а в четырехэтажном административном здании поменяют противопожарную лестницу. Кирпичная ограда будет очищена, оштукатурена и покрашена, а металлические элементы ворот, забора и калитки заменены на новые.

