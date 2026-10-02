Компактный жгут нового поколения разработали в ОЭЗ «Технополис Москва»
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получил патент на кровоостанавливающий жгут нового поколения, который по характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, в ОЭЗ действуют налоговые льготы и другие меры поддержки, которые помогают предприятиям инвестировать высвобожденные средства в инновационные разработки и расширение ассортимента.
«В этом году производитель медизделий получил патент на кровоостанавливающий жгут. Сегодня в портфеле компании 23 таких документа, а объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы превышает 320 миллионов рублей», — сообщил Ликсутов.
Жгут нового поколения разработал производитель высокотехнологичных медизделий для скорой помощи и тактической медицины, компания «Медплант». Изделие прошло испытания, получило регистрационное удостоверение и включено в реестр отечественной продукции. Оно позволяет быстро остановить кровотечение, в том числе одной рукой, отличается компактностью и эргономичностью, не занимая много места в укладке врача.
Кроме того, в этом году «Медплант» начал производить специальные детские носилки, учитывающие анатомию ребенка. Компания также выпускает аппараты сердечно-легочной реанимации, сумки-укладки для врачей скорой помощи, портативные аспираторы, иммобилизационные пояса, пульсоксиметры, мониторы углекислого газа, спинальные щиты и другие медизделия.
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