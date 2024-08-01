Коммерческое помещение на юго-западе Москвы выставили на торги
Москва выставила на продажу нежилое помещение свободного назначения в Гагаринском районе на юго-западе города. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он отметил, что объект имеет площадь почти 140 «квадратов» и расположен на первом этаже жилого дома на Университетском проспекте. Помещение находится в пешей доступности от станции метро «Университет». Оно подходит для открытия кафе, магазина, салона связи, аптеки или пункта выдачи товаров. Стоимость объекта определится в ходе открытого аукциона, который состоится 29 августа. Начальная цена торгов – 144,1 тысячи рублей за квадратный метр.
Помещение имеет отдельный вход с улицы, также оно подключено к основным коммуникациям. Прием заявок закончится 20 августа. Для участия в торгах нужно будет зарегистрироваться на цифровой торговой площадке «Росэлторг», а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2014 года продажи городской недвижимости увеличились в 13 раз. На торгах осуществляется, в частности, продажа и аренда машино-мест, коммерческих зданий и помещений, нестационарных объектов и земли под магазины и рестораны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru