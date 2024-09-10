Коммерческие помещения выставили на продажу на северо-востоке Москвы
На продажу выставили одиннадцать нежилых коммерческих помещений на северо-востоке Москвы, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Коммерческие объекты имеют высокий спрос среди московских предпринимателей. Только за первое полугодие 2024-го года на торгах было реализовано свыше 1,1 тысячи подобных помещений, а конкуренция составила более 7 участников на лот», – пояснил он.
По словам Пуртова, выставленные объекты расположены на первых этажах жилых домов, они имеют отдельный вход и подключены к основным коммуникациям – электричеству, канализации и водоснабжению. Собственники смогут открыть в помещениях магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и другие учреждения сферы услуг.
Четыре из одиннадцати нежилых объекта находятся в районе Северный, два – в районе Марьина Роща, также по одному в Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Лосиноостровском районах и в Южном Медведкове. Предприниматели могут направить заявки на участие в аукционе с 17 сентября по 8 октября. Для этого необходима регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Стоимость лотов будет определена в ходе торгов с 8 по 16 октября.
Коммерческие помещения выставляются на торги в Москве регулярно. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, с 2014 года продажи городской недвижимости выросли в 13 раз. Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города», где публикуются фотографии, документация, условия и форма реализации. Также доступен 3D-тур по объектам.
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