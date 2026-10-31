Команда столичной ОЭЗ приняла участие в благотворительном забеге
В Москве состоялся благотворительный «Добрый забег». В ходе мероприятия собрали средства, которые впоследствии направят оказавшимся в трудной жизненной ситуации пожилым гражданам. На старт мероприятия в числе других атлетов-любителей вышли работники управляющей компании и ряда резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали участниками благотворительного «Доброго забега». Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
«Развитию благотворительности и волонтерства в ОЭЗ Москвы уделяется особое внимание. Здесь регулярно проводятся сборы гуманитарной помощи для детей-сирот, пациентов хосписа, организовываются донорские акции и выезды в центры содержания бездомных животных. Еще одним делом сотрудников особой экономической зоны стало участие в акции "Добрый забег"», — отметил Дегтев.
Благотворительный забег состоялся в третий раз, дистанция составила пять километров. В нем приняли участие 20 представителей столичной ОЭЗ. Кроме того, команда площадки прошла в параде корпоративных команд.
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