Количество самозанятых в Москве составило более 1,8 млн человек

Количество самозанятых в столице составило более 1,8 млн человек по состоянию на 1 октября 2024 года. Об этом заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, в столице трудятся 16% от всех российских самозанятых граждан, что свидетельствует о привлекательной атмосфере для микробизнеса в Москве. Доход самозанятых, зарегистрированных в Москве, за пять лет превысил 1,3 трлн рублей, причем 366 млрд рублей из них были заработаны в январе-сентябре текущего года.

Преимуществами налога на профессиональный доход являются отсутствие обязанности использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах и простота регистрации. Чаще всего самозанятые занимаются репетиторством, строительством, маркетингом и рекламой, сдачей квартир в аренду, доставкой и пассажирскими перевозками.

Багреева отметила, что за первые три квартала текущего года московские самозанятые выдали своим клиентам 114,2 млн чеков, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер чека в конце сентября 2024 года составил 3252 рубля (на 5% больше по сравнению с прошлым годом). На 44% увеличилось количество перечисляемых в столичный бюджет налогов (10,4 млрд рублей в январе-сентябре 2024 года и свыше 34 млрд рублей за пять лет).

Желающим начать предпринимательскую деятельность город предлагает пройти курсы в центрах «Профессии будущего», «Моя работа» и «Моя карьера».

