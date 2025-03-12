Количество компаний в столичной индустрии дизайна достигло почти шести тысяч

Число компаний Москвы в индустрии дизайна в прошлом году увеличилось более чем на 16%, до почти 6 тысяч. Об этом сообщили в пресс-служба департамента культуры столицы.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, город поддерживает начинающих и опытных специалистов креативного сектора.

«Для них проводят конкурсы, акселераторы и обучающие курсы. Только в прошлом году городские проекты объединили 2,7 тыс. представителей отрасли со всех уголков страны», – указал вице-мэр.

Для креаторов в столице запущены программы, в том числе «Фабрика дизайна», профильный конкурс по созданию сувенирной продукции для организаций «Дизайн-цех», онлайн-платформа по продаже тканей и фурнитуры «Центр материалов».

Дизайнеров, архитекторов, художников, маркетологов, студентов Москвы ждут на крупных мероприятиях: международных выставках, форумах, конференциях. Участники таких смотров могут обменяться опытом, найти новых партнеров и заказчиков.

