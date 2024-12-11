Княжевская: Здание реабилитационного центра на севере Москвы реконструируют

Москомархитектура внесла изменения в правила застройки и землепользования для объекта незавершенного строительства протезно-ортопедического восстановительного центра Фонда социального страхования РФ, который находится на улице Ивана Сусанина, владение 3. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Она отметила, что в рамках проекта будет проведена реконструкция здания с последующим устройством надстройки дополнительного этажа. Реконструкция позволит увеличить общую площадь объекта с 12,9 до 22 тысяч «квадратов» и не расширять застраиваемую территорию. По словам Княжевской, изменение параметров здания за счет надстройки позволит уплотнить застройку и не затрагивать прилегающую территорию, чтобы экологический климат района был сохранен.

Для согласования реконструкции на земельном участке площадью 2,27 га в районе Западное Дегунино ведется подготовка необходимых документов. На прилегающей к застройке территории находятся действующие объекты здравоохранения.

Решение о передаче объекта ФБУ «Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования РФ» под размещение реабилитационного центра было принято Оперативной группой по сокращению долгостроя. Она действует в столичном Комплексе градостроительной политики и строительства города.

По результатам проведенной с 2011 года работы Оперативной группы были решены вопросы по 683 объектам долгостроя. Из них были введены в эксплуатацию 199 объектов, на 212 площадках конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены. Возобновлены работы были на 272 объектах.

