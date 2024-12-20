Княжевская: Выпущены градостроительные планы участков под ИЖС в ТиНАО
Градостроительные планы пяти земельных участков, расположенных на территории ТиНАО, выпустила Москомархитектура. Об этом сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
По её словам, три участка находятся в деревне Тетеринки на берегу живописной реки Десенки, ещё два – в деревне Белоусово.
«На участках общей площадью 0,64 гектара можно будет возвести дома с гаражом и другими хозяйственными строениями предельной площадью 900 квадратных метров», – уточнила Княжевская.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказал, что Москомархитектура с января по октябрь 2024 года выпустила около 4 тысяч градостроительных планов земельных участков для возведения частных жилых домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru