Княжевская: Выпущены градостроительные планы участков под ИЖС в ТиНАО

Градостроительные планы пяти земельных участков, расположенных на территории ТиНАО, выпустила Москомархитектура. Об этом сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.

По её словам, три участка находятся в деревне Тетеринки на берегу живописной реки Десенки, ещё два – в деревне Белоусово.

«На участках общей площадью 0,64 гектара можно будет возвести дома с гаражом и другими хозяйственными строениями предельной площадью 900 квадратных метров», – уточнила Княжевская.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказал, что Москомархитектура с января по октябрь 2024 года выпустила около 4 тысяч градостроительных планов земельных участков для возведения частных жилых домов.