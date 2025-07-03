Княжевская: В Солнцеве построят центр технического обслуживания и ремонта автомобилей

В столичном районе Солнцево появится современный центр технического обслуживания автомобилей. О деталях проекта рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Речь идет о земельном участке в 0,35 гектара, на территории возведут комплекс на 2,5 тысячи «квадратов».

«Проект предусматривает обустройство прилегающей территории к объекту, включая организацию парковочных зон», – отметила Княжевская.

Многофункциональный комплекс призван разнообразить инфраструктуру района. Владельцы транспорта смогут получить все необходимые услуги в данном центре. Также быстроразвивающийся район на западе столицы благодаря новому объекту получит дополнительные рабочие места.

Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка, который содержит всю необходимую информацию о будущем строительстве. ГПЗУ предоставляется через официальный сайт правительства Москвы. Получить услугу можно за 14 рабочих дней бесплатно.

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ФОТО: Москомархитектура

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