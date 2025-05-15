Княжевская: В Северном Тушине появится новый речной порт
В столичном районе Северное Тушино будет построен новый речной порт. Для этого в правила землепользования и застройки внесли изменения, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Речная транспортная инфраструктура появится на Ленинградском шоссе, где возведут портовые сооружения общей площадью около 15,4 тысячи квадратных метров. В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта площадью 500 квадратных метров», – отметила Юлиана Княжевская.
Порт расположится на территории почти 10 гектаров и станет важным элементом транспортной системы Москвы, расширив возможности перевозок по воде, отметила Княжевская.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хирург из Чувашии выиграл в лотерею 29,5 млн рублей
- ФСБ арестовала 57 админов террористических и неонацистских Telegram-каналов
- ФСБ задержала готовивших теракты в образовательных учреждениях в Москве и Тюмени
- Мурашко: Смертность от инфарктов в РФ снизилась на 21%
- «Яндекс Музыка» удалила по требованию властей 1576 материалов
- В Севастополе задержаны двое подозреваемых в госизмене
- СМИ сообщили о прибытии российской делегации в Стамбул на переговоры
- Иран готов к ядерному соглашению с США в обмен на отмену санкций
- СМИ: США не примут участие в саммите G20 в ЮАР
- Премьер Малайзии Ибрагим назвал дух народа России несокрушимым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru