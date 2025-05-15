Княжевская: В Северном Тушине появится новый речной порт

В столичном районе Северное Тушино будет построен новый речной порт. Для этого в правила землепользования и застройки внесли изменения, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Речная транспортная инфраструктура появится на Ленинградском шоссе, где возведут портовые сооружения общей площадью около 15,4 тысячи квадратных метров. В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта площадью 500 квадратных метров», – отметила Юлиана Княжевская.

Порт расположится на территории почти 10 гектаров и станет важным элементом транспортной системы Москвы, расширив возможности перевозок по воде, отметила Княжевская.